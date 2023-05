ONE PIECE 1061: si accende la fiamma di Sanji con il suo calcio infernale

L'episodio 1061 ONE PIECE sancisce il verdetto su una delle grandi battaglie che ancora imperversano a Onigashima. A strappare una grandiosa vittoria che in qualche modo vendica anche il suo passato è Sanji Gamba Nera, il cuoco dei Pirati di Cappello di Paglia.

Come avevano promesso gli animatori di TOEI Animation, l'anime di ONE PIECE ha toccato vette cinematografiche con l'episodio 1061, puntata decisiva in cui Sanji finalmente risolve lo scontro con la Superstar dei Pirati delle Cento Bestie Queen.

Per tutta la durata della battaglia, Sanji è stato continuamente provocato da Queen, il quale lo istigava a usare la Raid Suit del Germa 66 e a riconoscere le modifiche genetiche della famiglia Vinsmoke. Sebbene Sanji sia stato colpito nel profondo, con le vicende di Whole Cake Island che ancora bruciavano il suo animo, il cuoco dei Mugiwara ha deciso la questione a modo suo.

Mentre Queen si batteva utilizzando le armi scientifiche ispirate a ciascuno dei fratelli Vinsmoke, compresa l'invisibilità di Sanji, Gamba Nera ha finalmente capito che i cambiamenti del suo corpo non potevano cambiare la realtà dei fatti. Dopo attente riflessioni, Sanji comprende che lui è un membro dell'equipaggio dei Mugiwara e che la sua forza sarà necessaria affinché Rufy diventi il prossimo Re dei Pirati.

Tornato spiritualmente al fianco di Zef e dei compagni di ciurma, Sanji scatena il suo attacco più forte, l'Ifrit Jambe, per abbattere una volta per tutte Queen, il quale precipita dal castello volante di Onigashima. Ma in cosa consiste la tecnica più potente del cuoco? Rivestendo di Haki dell'Armatura la sua gamba e sfruttando l'esoscheletro potenziato, Sanji avvolge la gamba in una fiamma blu infernale con la quale scaglia una serie di potenti calci. Vi ricordiamo che la prossima settimana andrà in onda uno speciale di ONE PIECE su Zoro.