ONE PIECE 1061: nuovo approdo, una grande sorpresa

Ci sono tanti misteri in ONE PIECE. Alcuni di questi sono in fase di rivelazione e ora che siamo entrati nella fase finale del manga, è inevitabile che Eiichiro Oda inizi a spiegarne la natura. E uno di questi sembra essere entrato finalmente in scena con ONE PIECE 1061.

I fratelli di Sanji riescono a scappare in volo da Whole Cake Island indenni insieme a Caesar Clown, mentre sopra di loro campeggia il titolo "Egghead, l'isola del futuro". Già questo aiuta a far capire su cosa sarà incentrato ONE PIECE 1061, con il protagonista che vola insieme a Chopper dopo aver tratto in salvo Jewelry Bonney. Intanto la Thousand Sunny viene quasi divorata da uno squalo gigante, ma la ciurma riesce a evitare il mostro. Jinbe si butta in acqua per salvare i tre fruttati mentre gli altri rimangono nei pressi della nave. Lo squalo robot però attacca Jinbe con una cannonata, mostrando una natura da robot.

Sull'isola nei paraggi, Tashigi è presente con i bambini salvati da Punk Hazard. Lì però c'è anche Helmeppo che sta chiedendo dei Seraphim per andare a salvare Koby, ma senza successo. In un anfratto dell'isola, Rufy, Jinbe, Chopper e Jewelry Bonney si stanno asciugando e la donna spiega a tutti dove si trovano: l'isola governativa Egghead, l'isola tecnologica di 500 anni nel futuro, l'isola di Vegapunk.

Un robot gigante si occupa dello squalo meccanico e salva la Thousand Sunny con il resto della ciurma a bordo. Mentre tutti osservano il robot, da lì esce una ragazza con una tuta che si presenta come dottor Vegapunk. Una grossa sorpresa per tutti i fan di ONE PIECE.