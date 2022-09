ONE PIECE 1061: le bozze originali del nuovo capitolo curate da Oda

Dopo la Saga di Wano, che ha chiuso un cerchio ed inaugurato una nuova gerarchia nel mondo di ONE PIECE, Eiichiro Oda è pronto con le rivelazioni nei nuovi capitoli attraverso l'introduzione di un personaggio che i lettori attendevano da tempo di incontrare. Ad ogni modo, diamo un'occhiata all'ultimo numero ma nelle bozze originali del sensei.

Il capitolo 1061 di ONE PIECE ha svelato un volto importante ai fini della trama, la Dottoressa Vegapunk, colei che stando alle parole dell'autore dovrebbe rivelare i segreti del Frutto dei Diavolo. Ad ogni modo, come ogni settimana dopo la consueta serializzazione su Weekly Shonen Jump, Shueisha coglie l'occasione per stuzzicare i lettori del manga rilasciando sul web un paio di foto con le bozze originali di ONE PIECE prima della messa in stampa.

Si tratta di alcune tavole del capitolo 1061 prima che questo passi tra le mani dell'editor e di conseguenza al dipartimento della stampa, che presentano le consuete note di Oda a bordo pagina e i segni a matita delle bozze. Si tratta di un modo interessante con il quale la casa editrice coinvolge la community nelle fasi realizzative della serie.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa e delle bozze dell'ultimo capitolo di ONE PIECE? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.