ONE PIECE 1061: il nuovo capitolo a colori come nell'anime grazie ad un fan

Eiichiro Oda ha iniziato il viaggio in ONE PIECE che condurrà i nostri eroi verso il loro ostacolo più grande, quella guerra citata dal sensei in passato che presto o tardi si avvererà. Prima di allora, tuttavia, i Mugiwara dovranno fare i conti con alcuni personaggi come si vince dall'ultimo capitolo.

Il capitolo 1062 di ONE PIECE si farà attendere un pochino, tuttavia svelerà l'esito dell'incontro tra Vegapunk, nell'isola del futuro dove vi sono i suoi laboratori, e la ciurma di Cappello di Paglia. Nonostante la dottoressa sia al soldo del Governo Mondiale, la scienziata potrebbe fornire interessanti spunti a Rufy e ad i suoi compagni.

A tal proposito, l'utente noto come Amonomoon ha realizzato delle versioni a colori di alcune delle tavole dell'ultimo capitolo di ONE PIECE, il tutto però sfruttando la palette di colori della saga di Wano nell'anime. In calce alla notizia potete dare un'occhiata ad alcuni dei momenti salienti dello scorso numero a colori, nonché un'interpretazione da parte dell'artista di Vegapunk.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste tavoli con i colori della Saga di Wano, ve li aspettate proprio così i nuovi personaggi? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.