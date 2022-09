ONE PIECE 1061, il cliffhanger mostra l'attesissimo personaggio: ecco come appare

I misteri di ONE PIECE vanno verso la loro risoluzione. Con l'inizio della saga finale del manga, Eiichiro Oda è costretto a tirare le fila e dare risposta ad alcune domande che attanagliano i lettori del manga da anni, se non decenni. E una di queste domande potrebbe essere risolta grazie agli ultimi avvenimenti di Egghead.

Grazie a ONE PIECE 1061, sappiamo che la ciurma si è ritrovata a Egghead, l'isola del futuro che è proprietà del Governo Mondiale e presieduta da Vegapunk, il famigerato scienziato e inventore che ha consentito alla marina di ottenere una tecnologia estremamente avanzata. Finora lo scienziato è sempre stato pensato come un uomo, vecchio e anziano alla Einstein, e anche il suo modo di parlare sembrava riflettere questo status.

Tuttavia il cliffhanger di ONE PIECE 1061 ha rivelato una giovane ragazza che afferma di essere Vegapunk. Lo shock è stato grande per tutti, tuttavia si possono notare vari dettagli. Innanzitutto, la silhouette di Vegapunk è già apparsa in passato, così come la sua voce maschile è già stata udita. In aggiunta, sulla tuta si intravede un Vega 02, con quello 02 che potrebbe significare un nuovo corpo in cui lo scienziato si è inserito.

In questo modo, riuscirà a vivere per sempre e, considerate le sue ricerche e la sua abilità tecnologica, non è una teoria affatto da escludere. Secondo voi Vegapunk rivelerà i suoi segreti? E con lui verremo a conoscenza del segreto dei Frutti del Diavolo di ONE PIECE?