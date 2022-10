ONE PIECE 1061: quella scena con Jewelry animata grazie ad un fan

Eiichiro Oda è un autore con esperienza su Weekly Shonen Jump, dopotutto si tratta dell'unico veterano sulla rivista di punta di Shueisha grazie agli oltre 20 anni di serializzazione di ONE PIECE. Il sensei, infatti, è particolarmente breve a divertire i lettori grazie alla gestione del fanservice.

Nonostante la presenza nel suo manga di contenuti atti a soddisfare il pubblico, il suo capolavoro non ha mai peccato di avidità in tal senso. Eppure, di tanto in tanto alcune sequenze, con protagonisti spesso e volentieri i personaggi femminili, tendono a diventare virali in rete, come la scena di Jewelry Bonnie, una delle piratesse con la taglia più alta in ONE PIECE.

La ghiottona è infatti tornata in auge negli ultimi capitoli, basti pensare anche a questo cosplay a cura di capulet, con un'apparizione che ha però fatto discutere la rete. La sequenza che la vede intenta ad asciugarsi i vestiti è stata infatti animata da un fan, un certo Jovzkie su Reddit, che ha anche aggiunto di aver impiegato ben 12 ore per completare questa clip dalla durata di meno di 10 secondi.

E voi, dunque, cosa ne pensate di questa animazione fan-made, vi piace? Diteci cosa ne pensate, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.