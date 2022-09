ONE PIECE 1061 spoiler e immagini: un arrivo inaspettato, le sembianze di quel personaggio

Quale sarà la prossima isola dove sbarcheranno i Mugiwara? I protagonisti di ONE PIECE hanno chiuso i conti con Wano, l'isola dei samurai che li ha tenuti impegnati per diverse settimane - coincidenti a diversi anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump - e quindi devono proseguire il loro viaggio scoprendo luoghi differenti.

Ciò che li ha accolti nel nuovo posto però ha sorpreso tutti. Dapprima c'è stata la comparsa di Jewelry Bonney, adesso negli spoiler di ONE PIECE 1061 con immagini c'è un'altra clamorosa presentazione. Mentre i Vinsmoke e Caesar Clown fuggono da Whole Cake Island, i mugiwara si trovano in difficoltà. Rufy riesce ad afferrare sia Chopper che Jewelry Bonney, ma sia loro che la Thousand Sunny vengono attaccati da alcuni squali robot che si trovano nelle acque circostanti.

Rufy cade in acqua con gli altri e quindi hanno problemi, mentre la Thousand Sunny viene rovesciata. Jinbe parte a salvare i tre fruttati, mentre gli altri cercano di rimanere vicino la nave. Lo squalo sta per attaccare i sopravvissuti quando un gigantesco robot di Franky interviene e sventa la minaccia, sistemando anche la nave.

Lì vicino, c'è un quartier generale della marina con Tashigi e i bambini che furono salvati da Punk Hazard. C'è anche Helmeppo della SWORD che chiede dei Seraphim per partire al salvataggio di Koby. Sulle sponde della nuova isola, Rufy, Chopper, Jinbe e Jewelry Bonney sono stati separati e si stanno asciugando, mentre la donna rivela che si trovano su Egghead, l'isola di Vegapunk.

Nel finale di ONE PIECE 1061, davanti alla Thousand Sunny compare una ragazza con una tuta e la scritta "Punk 02" che afferma di essere Vegapunk. ONE PIECE sarà in pausa la settimana successiva.