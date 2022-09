ONE PIECE 1061 spoiler inattesi: il tanto agognato arrivo di QUEL personaggio?

La saga di Wano si è finalmente conclusa dopo tre anni di pubblicazione. ONE PIECE entra in una nuova epoca che porterà a conclusione il viaggio di Rufy. Ora però resta la domanda, dato che i mugiwara hanno iniziato definitivamente un nuovo viaggio, cosa succederà in ONE PIECE 1061?

Chi aveva potuto già mettere le mani sul capitolo negli scorsi giorni, lo aveva definito "ricco di contenuti inaspettati". Vediamo ciò che è stato rivelato da Etenboby, uno dei leaker più famosi, riguardo gli spoiler di ONE PIECE 1061.

Il capitolo 1061 si intitola "L'isola del futuro Egghead";

I pirati di cappello di paglia stanno viaggiando verso quest'isola che appartiene a Vegapunk;

Una base dei marine è situata proprio nei pressi dell'isola;

Qui si trovano i bambini di Punk Hazard, Tashigi e alcuni membri della SWORD;

Helmeppo vuole prendere in prestito i Seraphim dal dottor Vegapunk per andare a salvare Koby;

Rufy, Jinbe, Chopper e Bonney vengono separati dagli altri;

Alla fine del capitolo, una ragazza appare e afferma di essere Vegapunk.

La prossima settimana, ONE PIECE sarà in pausa. Il capitolo 1061 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 25 settembre 2022. È finalmente il momento di vedere in azione Vegapunk, il creatore dei Pacifista e dei Seraphim oltre che dei tanti avanzamenti tecnologici della marina?