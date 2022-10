ONE PIECE 1061: la teoria della community sull'identità di un grande scienziato

ONE PIECE è un’opera caratterizzata da molti misteri, e col debutto della saga finale del manga, Eiichiro Oda sta rivelando sempre più dettagli. Dopo le rivelazioni sul frutto del diavolo mangiato da Luffy, nel capitolo 1044, il mangaka sembra voler continuare a giocare coi lettori, presentando un personaggio che sta facendo molto discutere.

La tavola conclusiva del capitolo 1061 di ONE PIECE ha infatti presentato agli appassionati il Dr. Vegapunk, figura interessante per le sue incredibili invenzioni, tra cui i Pacifista in dotazione alla Marina, e i frutti del diavolo artificiali. Tuttavia, l’apparizione della sorridente ragazza di fronte ai Mugiwara ha suscitato non pochi dubbi nella community. Il numero 2 riportato sulla sua tuta, e le rare informazioni emerse durante la storia, oltre alla descrizione da parte di un Marine della base G-5, che lo ha definito “un uomo anziano”, hanno portato alla nascita di una teoria riguardante lo scienziato.

L’ipotesi è semplice: il vero Dr. Vegapunk studia e lavora in un suo laboratorio segreto, mentre in giro per il mondo sono presenti altri Vegapunk che si fingono lui. Ovviamente si tratta di speculazioni senza una verità di fondo, potremmo anche supporre che avendo a disposizione materiali e conoscenze preziose potrebbe aver creato un sistema per apparire diverso da come è per mantenere segreta la sua identità. E voi cosa ne pensate del Dr. Vegapunk apparso nell’ultimo capitolo? Ditecelo nei commenti.