ONE PIECE 1061, trailer e uscita: Sanji all'attacco di Queen

Mentre la community dibatte su quale sia il migliore tra Naruto e ONE PIECE, la serie animata prodotta da TOEI Animation prosegue l'adattamento dell'arco narrativo ambientato a Wano. La lotta si fa sempre più intensa e in ONE PIECE 1061 sarà il turno di Sanji.

Nelle ultime puntate la serie anime prodotta da TOEI Animation è andata incontro a qualche polemica. L'anime di ONE PIECE è stato criticato per aver riciclato diverse scene, ma ciò non sta pregiudicando la fase conclusiva dell'adrenalinica Saga di Wano.

Se in ONE PIECE episodio 1060 Zoro sembra essere riuscito a padroneggiare Enma grazie all'Haki del Re Conquistatore sviluppato in seguito alle sue riflessioni su Rufy, su Kuina e sul passato, il successivo episodio dell'anime volterà pagina.

In ONE PIECE 1061 l'anime tornerà sullo scontro tra Sanji e il provocatore Queen. Gli attacchi della Superstar dei Pirati delle Cento Bestie sfruttano la stessa tecnologia sviluppata dal Germa 66, l'organizzazione creata dal padre del cuoco dei Mugiwara e di cui fanno parte anche i suoi fratelli. Nel corso di questo combattimento Sanji continuerà a farsi domande riguardo al destino a cui pensava di essere riuscito a sfuggire nel corso di Whole Cake Island. Per vincere è davvero necessario sviluppare un cuore privo di pietà? Mentre questi quesiti balenano nella sua mente, una fiamma blu si accende nella sua anima ormai divenuta fredda. L'episodio 1061 di ONE PIECE debutterà domenica 7 maggio 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.