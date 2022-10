ONE PIECE 1062: un capitolo all'insegna dei segreti di Vegapunk

Mentre l'anime è ancora incentrato su Onigashima, nel manga i pirati di cappello di paglia sono riusciti finalmente a lasciarsi alle spalle l'isola dei samurai, dopo oltre 4 anni di permanenza a livello di pubblicazione. Ora ONE PIECE è entrato in una nuova saga, l'inizio dell'attesissima fase che porterà il manga al finale tra qualche anno.

L'approdo a Egghead ha portato con sé tante sorprese, tanto per i protagonisti quanto per i lettori. Con ONE PIECE 1062 continuano gli shock, con ulteriori rivelazioni e i primi nemici che entrano in gioco. Innanzitutto c'è la copertina con la mini avventura del Germa 66, che stavolta non è protagonista mentre Chocolat Town diventa ghiacciata. Nella storia principale invece, la ciurma sta discutendo con Vegapunk, che ha deciso di razziare i loro tesori. La presenza di Zoro e Nico Robin però non rende la cosa facile e anzi, la Vegapunk "Lilith" viene contattata dal Vegapunk "Shaka", che è desideroso di incontrare i pirati di cappello di paglia.

Sull'isola, Rufy e gli altri salgono nel laboratorio di Vegapunk mentre Bonney rivela che suo padre, Kuma, è stato ridotto a un fantoccio senza volere dallo scienziato e quindi ce l'ha con lui. Nel laboratorio, tra ologrammi e robot, i pirati fanno la conoscenza di un altro avatar di Vegapunk. Intanto altrove la CP0, composta da Lucci, Kaku e Stussy, si sta dirigendo a Egghead con il Seraphim di Kuma Bartholomew con l'obiettivo di ripararlo e soprattutto l'obiettivo segreto di uccidere Vegapunk. Con questa rivelazione shock si conclude ONE PIECE 1062.