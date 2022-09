ONE PIECE 1062 data di uscita e teorie: una pausa e poi un viaggio nel futuro

Il mondo è entrato in un'epoca di tumulti. Continua il dominio del Governo Mondiale con un gesto di magnitudine assoluta da parte di Im-sama e dei Cinque Astri di Saggezza, ma intanto continua il viaggio dei protagonisti di ONE PIECE. Rufy e gli altri sono arrivati nei paraggi di Egghead e, finalmente, viene confermata una certa presenza.

Egghead è l'isola di Vegapunk, un'isola invernale che è stata conquistata dalle creazioni del geniale scienziato al soldo della marina e del Governo Mondiale. ONE PIECE 1061 lo ha presentato, anche se non è come tutti si aspettavano. Va detto che la donna che abbiamo visto potrebbe essere soltanto una creazione dello scienziato, nascosto altrove. Intanto però il pericolo per i mugiwara non è da escludere.

ONE PIECE 1062 approfondirà Vegapunk e le dinamiche di quest'isola del futuro, luogo dei suoi laboratori ed esperimenti. Mentre Rufy si avvia sull'isola esplorandola insieme a Jinbe, Chopper e Bonney, gli altri membri della ciurma di Cappello di Paglia potrebbero finire per essere catturati dal robot gigante di Vegapunk, a meno di colpi di scena. Sembra infatti che lo scienziato ce l'abbia con i pirati e che non sia così magnanimo.

Il capitolo 1062 di ONE PIECE arriverà il 10 ottobre 2022 su MangaPlus, alle ore 17:00.