ONE PIECE 1062: il grande mistero del Dr. Vegapunk

L’allontanamento dalle coste del paese di Wa ha portato i Mugiwara verso l’isola di Egghead dove hanno fatto la conoscenza di uno dei personaggi più interessanti e misteriosi di ONE PIECE. Tuttavia, nel capitolo 1062 sono emersi altri dettagli sulla vera identità del celebre scienziato, vediamoli insieme cercando di chiarire cosa sta succedendo.

L’apparizione del Dr. Vegapunk nell’ultima tavola del capitolo 1061 ha sorpreso molto i lettori, e dopo varie teorie avanzate dalla community riguardo la vera identità dello scienziato, Eiichiro Oda ha deciso di rivelare di più sulla ragazza incontrata dai Mugiwara, giustificando al contempo i dubbi riguardo le informazioni svelate in passato su Vegapunk stesso. Infatti, nel corso del capitolo 1062 i protagonisti fanno la conoscenza di altri due scienziati che rispondono allo stesso nome, e sarà una conversazione tra i membri del CP0 a chiarire il tutto.

Considerati i suoi impegni il Dr. Vegapunk ha diviso la sua mente in sei corpi distinti, ciascuno caratterizzato da un numero e personalità diversi, e i Mugiwara hanno già avuto l’opportunità di incontrarne tre, il che potrebbe portarli sempre più vicini a conoscere il genio in persona. Cosa ne pensate di questa rivelazione? Ditecelo nei commenti qui sotto.

