ONE PIECE 1062 spoiler: rivelazioni sconvolgenti a Egghead

La nuova avventura dei pirati di cappello di paglia si è rivelata subito interessante. L'isola su cui sta approdando la ciurma porterà alla rivelazione di alcuni dei segreti più importanti di ONE PIECE. Eiichiro Oda sta spingendo sull'acceleratore e, a quanto pare dalle prime anticipazioni, ci sono già alcune informazioni fondamentali.

Gli spoiler di ONE PIECE 1062 per ora confermati in rete sono i seguenti.

Il titolo di ONE PIECE 1062 è "Avventura nella terra della scienza";

Nell'avventura di copertina, si intravede Chocolat Town, una delle isole di Whole Cake Island, completamente ricoperta dal ghiaccio;

A Egghead, Jewelry Bonney rivela che Bartholomew Kuma è suo padre ed è stato trasformato in un'arma da Vegapunk;

Esistono sei versioni differenti di Vegapunk a causa di quanto è impegnato con le sue ricerche;

Gli agenti della CP0 stanno arrivando a uccidere Vegapunk, con loro c'è il Seraphim Kuma.

Poche informazioni per ora ma tutte fondamentali, dal legame di Jewelry Bonney all'imprevisto arrivo della Cipher Pol Aegis, pronta a uccidere uno degli asset più importanti del Governo Mondiale e della marina. Il capitolo 1062 di ONE PIECE verrà pubblicato non domenica bensì lunedì su MangaPlus a causa di una festività in Giappone che ha ritardato l'uscita della rivista.

Intanto non perdetevi i primi cosplay di Vegapunk in versione femminile.