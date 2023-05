ONE PIECE 1062: la tecnica di spada del Re dell'Inferno

Mentre continuano a trapelare notizie sull'apparizione di Nika nell'anime di ONE PIECE, con TOEI Animation che pare aver assunto ex animatori di Warner Bros., questa settimana è stata trasmessa una delle puntate più riuscite della bellissima Saga di Wano.

L'attesa per ONE PIECE 1062 era tantissima, con lo studio d'animazione che stava pubblicizzando l'episodio come uno dei migliori mai prodotti. Ebbene, TOEI non ha disilluso le aspettative, mettendo in scena una intensa battaglia teatrale.

Alla vittoria di Sanji su Queen, l'anime di ONE PIECE prosegue puntando i riflettori sullo scontro decisivo tra Zoro e King. Se lo spadaccino dovesse battere la Superstar di Kaido, uno dei combattenti più forti presenti a Onigashima, allora Rufy farebbe un deciso passo in avanti per conquitare il titolo di Re dei Pirati.

In grande difficoltà per tutto il corso della loro battaglia, in ONE PIECE 1062 Zoro finalmente riesce a comprendere il motivo per cui King non viene ferito dai suoi attacchi. King è l'ultimo superstite della razza dei Lunariani, una misteriosa popolazione di esseri invincibili, dotati di ali nere e capelli bianchi. King è praticamente immortale, almeno finché le fiamme sulla sua schiena sono accese.

Intuito questo punto debole, Zoro resta in difesa finché la fiamma di King non si spegne per qualche secondo. Solamente allora lo spadaccino dà sfogo alla sua tecnica a tre spade. Distrutta la maschera sul volto, King si mostra finalmente in viso, ricordando il momento in cui si unì alla ciurma di Kaido. Come Zoro, anche King ha promesso di rendere Re dei Pirati il suo capitano. Lo scontro tra i due si basa dunque su due ideali forti, ma è Zoro che infine riesce a trovare la vittoria finale. A Onigashima non resta altro che battere i due Imperatori.