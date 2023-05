ONE PIECE 1062, trailer e uscita: la resa dei conti tra Zoro e King

Mentre la community attende con frenesia che il tamburo della libertà suoni anche nell'anime di ONE PIECE, la serie prodotta di TOEI Animation deve prima mettere un punto alle altre battaglie tra Mugiwara e Superstar dei Pirati delle Cento Bestie che stanno imperversando a Onigashima.

Se in ONE PIECE 1061 il calcio di Sanji ha trionfato su Queen, nella prossima puntata toccherà a Zoro liberarsi del suo avversario. Di ritorno dopo una settimana in cui è stato trasmesso uno speciale che ha riassunto tutta la battaglia, Zoro Vs. King verrà risolto in ONE PIECE 1062.

Con Ryosuke Tanaka a guidare le animazioni, ONE PIECE 1062 promette uno spettacolo ancora migliore della puntata precedente. La produzione continua a salire di livello, cercando di reclamare il titolo di miglior anime del 2023 nonostante la trasmissione a base settimanale.

La puntata 1062 di ONE PIECE verrà trasmessa domenica 21 maggio 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll e si cpncentrerà quasi esclusivamente sulla sfida tra Zoro e King. Lo spadaccino avrà dunque modo di risolvere il conflitto con il Lunariano della ciurma dell'Imperatore Kaido. L'anteprima dell'episodio mostra uno Zoro finalmente in grado di padroneggiare Enma. Con la spada che un tempo era di Oden tra le mani, riuscirà a scatenare l'inferno e colpire finalmente King l'invincibile?