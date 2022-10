ONE PIECE 1063: Barbanera entra definitivamente in campo

La rivalità tra Rufy e Barbanera arriverà fino alla fine di ONE PIECE. I due sembrano essere destinati a scontrarsi l'uno contro l'altro, ma per il momento sono molto lontani. Rufy si trova infatti a Egghead insieme alla sua ciurma, alla scoperta dei laboratori di Vegapunk. Ma altrove sta succedendo un avvenimento importante.

Si inizia con Whole Cake Island in ONE PIECE 1063, teatro di un rapimento: qualcuno ha congelato Cracker mentre Brulee avvisa tutti del rapimento di Pudding. A Egghead, Rufy e gli altri tre personaggi del suo gruppo riescono a trovare dei vestiti futuristici - hawaiano per Jinbe - in un macchinario ideato da Vegapunk. La situazione diventa subito scottante quando appare un robot poliziotto con le sembianze di Kuma Bartholomew, visibilmente ostile. Inizia ad attaccare e Rufy sta per rispondere, ma Bonney lo ferma rivelando la parentela tra i due.

Il secondo pezzo di capitoli è concentrato su un luogo completamente diverso: in mezzo al mare, il sottomarino di Law è stato attaccato da Barbanera con la sua nuova taglia. Insieme a Doc Q, il cavallo Stronger, Van Augur e Jesus Burgess, l'imperatore vuole mettere le mani sui Poneglyph di Law. Il capitano viene costretto su un'isola dove viene assalito dal potere dei Frutti del Diavolo di tutti i suoi nemici, mentre nel finale di ONE PIECE 1063 inizia la lotta tra Law e Barbanera.