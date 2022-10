ONE PIECE 1063 data di uscita e teorie: un secondo match tra due pesi massimi?

Il MADS si è sciolto da anni, eppure Vegapunk è ancora in attività. Il geniale scienziato di ONE PIECE sta lavorando da decenni per la marina e per il Governo Mondiale e ora, finalmente, dopo tanti anni di attesa, è stato mostrato - almeno parzialmente. Le cose però si stanno muovendo abbastanza velocemente.

ONE PIECE negli ultimi capitoli ha infatti portato Rufy a Egghead. La ciurma ha incontrato una delle sembianze di Vegapunk, mentre il capitano, Jinbe e Chopper un'altra. In arrivo c'è però anche la CP0 di Lucci, affiancato da Kaku e Stussy. L'obiettivo del Governo Mondiale è di uccidere Vegapunk, eliminando così l'uomo che ha permesso tanti avanzamenti tecnologici nel corso degli ultimi anni. Con il loro approdo a Egghead cosa succederà?

ONE PIECE 1063 potrebbe far progredire velocemente la trama. Sicuramente la ciurma dei pirati di cappello di paglia entrerà ancora più a contatto con Vegapunk, entrando nel suo laboratorio e conoscendo tutte le altre personalità. Ci saranno quindi altre rivelazioni a dir poco fondamentali, con il finale del capitolo che potrebbe portare definitivamente la CP0 su Egghead. Ci sarà un rematch tra Rufy e Lucci sull'isola del futuro?

ONE PIECE 1063 verrà pubblicato su MangaPlus il 16 ottobre 2022.