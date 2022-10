ONE PIECE 1063: l'esito dello scontro tra quei personaggi è già deciso?

Ormai è un dato di fatto che Eiichiro Oda stia spianando la strada verso il ONE PIECE, quel mitico tesoro che decreterà il prossimo dei Re dei Pirati. Lo scorso capitolo ci ha mostrato colui che per primo sembrerebbe avere tutte le carte in regola per avvicinarsi pericolosamente a Laugh Tale.

Stiamo ovviamente parlando di Barbanera, uno dei 4 Imperatori nonché l'attuale ostacolo più grande di Rufy. Teach ha ormai dalla sua un'arsenale imponente, forte di due dei frutti del diavolo più potenti del franchise nonché di una flotta temibile e pericolosa. Nel finale del capitolo 1063 di ONE PIECE vediamo Law confinato in un'isola a causa di un blitz dalla ciurma di Barbanera con un'anticipazione di un imminente scontro tra i due pirati dalle taglie di oltre 3 miliardi di Berry.

Si tratta di un combattimento con moltissime aspettative visto che il suo esito potrebbe condurre uno dei personaggi vicinissimo all'isola dove si trova il ONE PIECE. Probabilmente, però, viste le abilità di Barbanera è quasi lecito aspettarsi che l'Imperatore ne uscirà vittorioso dallo scontro nonostante Law abbia abbandonato il Wanokuni con una pesante taglia sulla testa. Inoltre, la volontà di Oda sembra fare di Teach il vero e proprio villain finale dei Mugiwara, o comunque un importante ostacolo di Laugh Tale. Chissà, inoltre, se Law possa morire per mano dell'Imperatore con un inevitabile ed ennesimo sconvolgimento della trama.

Secondo voi quale sarà l'esito del combattimento? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.