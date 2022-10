ONE PIECE 1063: l'inizio di uno scontro che farà tremare il Nuovo Mondo

La vittoria della nuova generazione di pirati contro due Imperatori del calibro di Kaido e Big Mom ha comportato uno stravolgimento negli equilibri del Nuovo Mondo, e mentre sorgono altre problematiche legate all’Armata Rivoluzionaria e alla preparazione della Marina, nel capitolo 1063 di ONE PIECE è tornato in azione un altro Imperatore.

La caduta di Kaido e Big Mom è stata il risultato della grande alleanza stretta tra Monkey D. Luffy, Eustass Kidd e Trafalgar D. Law, tre dei maggiori esponenti della peggiore delle generazioni. I tre hanno unito le forze per l’ennesima volta, ribadendo la loro forte rivalità solo quando era ormai giunto il momento di allontanarsi dalle coste di Wano per proseguire verso le ultime tappe del viaggio.

Mentre i Mugiwara sono arrivati sulla piccola isola di Egghead, dove hanno conosciuto diversi Dr. Vegapunk, Law e la sua ciurma sono entrati in contatto con Barbanera in persona. L’Imperatore si era appostato in una lingua di mare non specificata nel manga, in attesa che uno dei tre giovani pirati si fosse presentato con la sua ciurma. L’assalto sembra aver posto Barbanera in vantaggio, e dopo essersi congratulato con Law per aver sconvolto il mondo, ha chiesto al capitano le informazioni sui Road Poignee Griffe da lui raccolte, una richiesta che porterà alla prima grande battaglia della saga finale.

Vi lasciamo infine agli spoiler sul capitolo 1064 di ONE PIECE, in arrivo domenica 23 ottobre 2022 su MangaPlus.