ONE PIECE 1063: lo scontro di Law animato grazie ad un animatore

Le prossime vicende di ONE PIECE condurranno i protagonisti a far fronte a nuovi ostacoli apparentemente insormontabili, soprattutto adesso che i pirati più temibili stanno per avvicinarsi all'ambita meta. L'ultimo capitolo, a tal proposito, anticipa uno scontro tra due personaggi.

Lo scontro tra Law e Barbanera si preannuncia un evento in grado di cambiare le sorti del Nuovo Mondo visto che porterà al confronto un Imperatore ed un individuo dalla taglia di 3 miliardi di Berry. L'esito di questo combattimento lo conosceremo soltanto nei prossimi capitoli, tuttavia è già evidente la volontà di Eiichiro Oda di iniziare a tirare la rotta verso Laugh Tale.

Qualcuno in rete ha già iniziato a divertirsi attraverso un paio di manifestazioni di creatività, su tutti KIECA, un talentuoso animatore che ha realizzato in forma animata le ultime sequenze del capitolo 1063 con Law alle prese con la ciurma di Barbanera. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato molto apprezzato in rete grazie all'incredibile dinamicità della clip dalla durata di ben 18 secondi.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo primo confronto già animato grazie ad un artista amatoriale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.