ONE PIECE 1063 spoiler assurdi: battaglia tra i mari

Tutti si stanno concentrando su ONE PIECE 1063, un capitolo che proseguirà l'avventura di Rufy sull'isola Egghead, il luogo dove Vegapunk ha il suo laboratorio. Ma i primi spoiler del capitolo prendono completamente in contropiede. Vediamo cosa è stato pensato da Eiichiro Oda per questa settimana.

Gli spoiler di ONE PIECE 1063 sono i seguenti:

Il capitolo 1063 si intitola "La mia unica famiglia";

Nella mini avventura, Cracker è congelato mentre Brulee sta piangendo, dicendo che Pudding è stata rapita;

Rufy, Chopper, Jinbe e Bonney si sono cambiati d'abito grazie a un macchinario ideato da Vegapunk. Rufy, Chopper e Bonney indossano abiti futuristici mentre Jinbe ha scelto uno stile hawaiano;

Incontrano un poliziotto robot con un'uniforme identico a Kuma. Ma non è il vero Kuma, è diverso, indossa occhiali da sole rotondi e ha spalle robotiche;

Kuma li attacca. Rufy sta per rispondere, ma Bonney lo ferma;

Bonney dice che Kuma è il suo vero padre e la sua unica famiglia;

Si vede un'immagine di un giovane Kuma che regge Bonney tra le braccia quando era piccola;

Non appare il resto dei Mugiwara guidati da Zoro in questo capitolo;

Si cambia completamente posto, passando in mezzo al mare, con Barbanera che fa un agguato a Law;

Barbanera ha portato con sé Jesus Burgess, Van Augur, Doc Q e Stronger, tutti con un potere di un Frutto del Diavolo ;

Jesus Burgess ha il frutto Riki Riki no Mi, che aumenta la sua forza fisica;

Doc Q ha lo Shiku Shiku no Mi, può infettare le persone con una malattia;

Van Augur ha il Warp Warp no Mi, può teletrasportare le persone;

Stronger ha l'Uma Uma no Mi mitologico modello Pegaso;

Law scappa su un'isola vicina ma Van Augur teletrasporta lì Burgess, che solleva una montagna e la lancia a Law;

Doc Q arriva cavalcando Stronger, su di loro c'è anche Barbanera;

Doc Q usa il suo potere e trasforma Law in una donna per un attimo, ma Law usa il suo Haki per contrastare il potere del Frutto del Diavolo;

Law dice che un Haki molto potente può annullare i poteri di un Frutto del Diavolo e che ha imparato tante cose durante lo scontro con Kaido e Big Mom;

Barbanera appare di fronte a Law. Barbanera si chiedeva chi dei tre capitani avrebbe incontrato per prima dopo Wano;

Nella pagina finale di ONE PIECE 1063 inizia lo scontro tra Barbanera e Law;

Barbanera: "Kaido deve averne avuto uno, quindi mi prenderò tutti i vostri Road Poneglyph!";

Law: "Sono pronto! Il vincitore si prende tutto!";

ONE PIECE non sarà in pausa la prossima settimana. È quindi confermata la teoria su Whole Cake Island, ma anche uno scontro epocale.