ONE PIECE 1063 spoiler e immagini: il capitolo completo e la lotta dell'imperatore

La fine di Wano ha completamente distrutto gli equilibri del mondo. Ormai ONE PIECE è entrato in una nuova epoca, quella con nuovi imperatori e una corsa ancora più entusiasmante per Laugh Tale e il fantastico tesoro di Gol D. Roger. La nuova generazione di pirati non si arrende e sta sconquassando intere isole e dinamiche consolidate.

Ormai sono tutti i pirati di ONE PIECE con la taglia più alta a governare i mari. E negli spoiler completi di ONE PIECE 1063 si vedono due di questi combattere. Ma partiamo dall'inizio, con la prima pagina che mostra una mini avventura ancora ambientata a Whole Cake Island, dove Cracker è congelato e Brulee urla avvisando del rapimento di Pudding.

A Egghead, Rufy, Bonney e Chopper sono pieni per il cibo e poi si cambiano indossando abiti futuristici grazie a un altro macchinario di Vegapunk, mentre Jinbe sceglie un abbigliamento più hawaiano. In quel frangente però arriva un poliziotto robot con le sembianze di Kuma Bartholomew che inizia ad attaccarli. Rufy prova a reagire ma Bonney lo ferma, rivelando pubblicamente che Kuma è suo padre e la sua unica famiglia.

Intanto altrove, la ciurma di Law incrocia Barbanera. Ora anche Jesus Burgess, Doc Q, il cavallo Stronger e il cecchino Van Augur hanno un Frutto del Diavolo. In combinazione, mettono alle strette Law su un'isola. Barbanera vuole ottenere tutti i dettagli sui Poneglyph che ha il chirurgo della morte, e così alla fine inizia lo scontro tra Barbanera e Law.