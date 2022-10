ONE PIECE 1063: la straordinaria potenza della ciurma di un Imperatore

La prima grande battaglia della saga finale di ONE PIECE sta per consumarsi. Nel capitolo 1063 del manga, Eiichiro Oda ha riportato in azione uno degli Imperatori già conosciuti in passato, il quale dopo aver sentito della caduta di Kaido e Big Mom a Wano sembra essere unicamente interessato a raccogliere informazioni sui Poignee Griffe.

Marshall D. Teach, conosciuto come il temibile Barbanera, è indubbiamente uno degli uomini più pericolosi del mondo, e dopo aver rubato i poteri del frutto Gura Gura da Barbabianca alla fine della guerra per la supremazia di Marineford, è riuscito a rendere i suoi uomini ancora più potenti. Nell’assalto a Trafalgar D. Law, in una zona non meglio precisata, l’Imperatore attacca i Pirati Heart insieme a Doc-Q, Van Auger e Jesus Burgess tutti con poteri nuovi e derivanti da altri frutti del diavolo.

Burgess, capitano della prima nave dei pirati di Barbanera, è in possesso del frutto Riki Riki che gli dona una forza sovrumana. Doc-Q, capitano della nona nave, possiede invece il frutto Shiku Shiku col quale può infettare le persone con diverse malattie, come il morbo che cambia il sesso a Law e ai suoi compagni. Van Ooger ha ingerito il frutto Wapu Wapu attraverso il quale può teletrasportare sé stesso e anche altre persone. Infine, persino il cavallo di Doc-Q ha ottenuto i poteri del frutto zoo zoo mitologico modello Pegaso.

Si tratta di poteri molto pericolosi, che secondo Law hanno trovato durante la caccia ai frutti del diavolo indetta da Barbanera stesso, considerando anche la misteriosa capacità del capitano di rubare o trasferirli da una persona all’altra. Cosa ne pensate di queste preoccupanti novità sui pirati di Barbanera? Ditecelo nei commenti. Vi lasciamo alle immagini del capitolo 1064 di ONE PIECE.