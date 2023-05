ONE PIECE 1063, trailer e uscita: il preludio di una nuova era

La serie animata di ONE PIECE è alle prese con le fasi finali dell'arco narrativo di Wano. La guerra tra l'alleanza costituita dai Mugiwara e quella tra i Pirati delle Cento Bestie e di Big Mom è quasi giunta al termine. All'epilogo mancano ormai solamente due scontri decisivi.

Dopo il trionfo di Sanji su Queen, in ONE PIECE 1062 anche Zoro è riuscito a sconfiggere il suo avversario. Una volta intuito il segreto del Lunariano King, lo spadaccino dei Mugiwara ha sfoderato la sua implacabile tecnica a tre spade per trovare la vittoria. Zoro è riuscito a mantenere la promessa fatta tempo addietro al suo amico e capitano. Ora resta tutto nelle mani di Rufy.

Mentre Onigashima sembra essere destinata a schiantarsi al suolo, con Momonosuke e Yamato che stanno cercando di fare l'impossibile affinché ciò non accada, agli spettatori restano ancora due grandi battaglie da vivere, quelle contro gli Yonko. Law e Kidd stanno affrontando la furia di Big Mom, mentre Luffy combatte Kaido. Vi ricordiamo che la battaglia tra questi ultimi due verrà animata da ex di Warner Bros. assunti da TOEI Animation per la scena su Nika.

In ONE PIECE 1063 Usopp è nei guai fino al collo, ma il cecchino è determinato a sopravvivere. I samurai di Wano confidano in Rufy, la loro ultima speranza. Il loro futuro è stato affidato a Cappello di Paglia. Intitolato "Rufy Accelera! La svolta di una nuova era!", l'episodio 1063 di ONE PIECE debutterà il 28 maggio in simulcast streaming su Crunchyroll.