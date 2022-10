ONE PIECE 1064 data di uscita e teorie: una grande battaglia piratesca

ONE PIECE è entrato nell'ultima fase del manga ed Eiichiro Oda l'ha voluto mettere subito in chiaro. Abbandonata Wano, la ciurma di cappello di paglia si è avventurata nuovamente nel mondo, in quella Rotta Maggiore che li porterà a Laugh Tale. Ma il mangaka ha deciso di concentrarsi molto proprio su questo mondo, con alcune sorprese.

Il misterioso Im-sama ha fatto la sua mossa, il Governo Mondiale e la marina non stanno di certo ferme, e anche Sabo è tornato, anche se non si conosce il suo destino. Gli imperatori e le loro ciurme stanno scatenando il caos, ed è proprio su uno di questi su cui ha deciso di incentrarsi ONE PIECE. A sorpresa, Trafalgar Law deve affrontare Barbanera. Uno scontro su un'isola sperduta che decreterà il destino del capitano dei pirati heart.

ONE PIECE 1064 si concentrerà sulla loro battaglia. Non avrebbe senso cambiare scenario all'improvviso lasciando tutto in sospeso e ciò permetterebbe anche di verificare i nuovi poteri della ciurma di Barbanera. Ovviamente, considerata la situazione, Law è in grave pericolo e in enorme svantaggio numerico e di forze. Potrebbe però avere qualche piano da sfruttare con il quale quantomeno scappare senza perdite.

ONE PIECE 1064 verrà pubblicato domenica 23 ottobre su MangaPlus.