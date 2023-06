ONE PIECE 1064: la forma definitiva dell'Imperatore Kaido

L'anime di ONE PIECE sta per portare la Saga di Wano alla conclusione. Nel corso delle prossime puntate Law e Kidd affronteranno l'ira di Big Mom, mentre Rufy verrà coinvolto in un evento storico che ha attirato l'attenzione del Governo Mondiale. La sua battaglia con Kaido, però, lo vede al momento come sfavorito.

Mentre in fan già fremono per l'arrivo del Gear 5 nell'anime di ONE PIECE, lo scontro tra il capitano dei Mugiwara e quello tra i Pirati delle Cento Bestie ha preso una piega inaspettata. In ONE PIECE 1064 Kaido sfodera un asso nella manica che gli permette di scatenare la sua inarrestabile potenza.

A causa dell'attacco dell'alleanza tra samurai e pirati, Kaido non ha potuto godere dei festeggiamenti in corso alla Capitale dei Fiori. Irritato da ciò e stufo di un irriducibile Luffy, l'Imperatore decide ugualmente di brindare con una pinta di saké. Ovvio risultato della sua bevuta è uno status d'ubriachezza che almeno all'apparenza sembra ridicolizzarlo.

Come d'altronde tutti avrebbero fatto, Rufy abbassa la guardia e si lancia all'attacco dello Yonko, che però dimostra di essere più imprevedibile e feroce che mai lanciando degli Otto trigrammi che quasi non mettono K.O. Cappello di Paglia. Kaido potrebbe avere una forma Risveglio, ma tra quelle mostrate è indubbiamente questa la sua forma più potente. Sapete che anche l'anime di ONE PIECE andrà in pausa?