One Piece 1064: foto di retroscena della sua creazione

La ricerca del One Piece continua! L'opera, serializzata sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 1997, è il capolavoro di Eiichirō Oda: il manga più venduto della storia si appresta al capitolo numero 1065, ma un recente tweet ci mostra alcune tavole incomplete del capitolo 1064.

Le pubblica sul suo profilo ScotchInformer (tweet in calce alla notizia). Più precisamente sono delle bozze, due pagine e due vignette, ancora non passate al controllo dell'editore, disegnate da Oda e assistenti. Le foto mostrano delle pagine incomplete, con ancora segni di matita sulla carta e balloon vuoti.

One Piece 1064, pubblicato su MangaPlus domenica 23 ottobre, continua a mostrare la lotta tra i due capitani della Peggiore delle generazioni: Trafalgar D. Water Law e Marshall D. Teach, noto anche come Barbanera. V ediamo la grande forza di Trafalgar e del suo Frutto nello stato “risvegliato”. Nel frattempo, Aokiji e Van Augur hanno rapito Pudding, tenendola in ostaggio sulla nave di Barbanera. Se quest'ultimo riuscisse ad avere la meglio, Laugh Tale, nel Nuovo Mondo, diventerebbe per lui una meta decisamente più verosimile da raggiungere per contendersi il titolo di Re dei Pirati.

In attesa del nuovo capitolo, One Piece 1065, un'animazione di One Piece 1063 aiuta a farci sognare quello che sarà l'adattamento animato.