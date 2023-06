ONE PIECE 1064: l'inarrestabile potenza dell'Imperatore Kaido contro Luffy

La conclusione della saga di Wano si avvicina nell’anime di ONE PIECE e Luffy è ormai determinato a sconfiggere il tirannico Kaido. In cima alla Cupola Teschio di Onigashima i due stanno dando sfoggio delle rispettive abilità, e l’imperatore è ormai senza controllo a causa dell’eccessivo alcol ingerito.

Già in passato Oda e gli autori dell’anime avevano mostrato di cosa fosse realmente capace Kaido, rivelandone anche la forma ibrida e la forma drago, ma quanto può essere realmente pericoloso da ubriaco? Dopo le battaglie di Zoro e Sanji, le ali del re dei pirati che sono riuscite a fermare definitivamente King e Queen, i due migliori sottoposti dell’Imperatore, ora tocca a Luffy mettere fine al caos di Onigashima e decretare l’inizio di una nuova era per il paese di Wa, liberandolo dall’ombra di Kaido.

I secondi finali dell’episodio 1064 di ONE PIECE hanno posto le basi dell’epica battaglia finale, con un Kaido in forma ibrida, e visivamente ubriaco, pronto a fare sul serio e divertirsi a combattere contro Luffy. Il capitano dei Mugiwara, come potete vedere dal video riportato in cima alla pagina, viene investito da un potente raggio d’energia, per poi dirigersi direttamente contro l’Imperatore e affrontarlo.

Il Roc Gatling di Cappello di Paglia si scontra con il Dragon Swarm di Kaido, e nonostante questi venga poi colpito dal protagonista e apparentemente posto in svantaggio, la scelta di ubriacarsi per divertirsi durante lo scontro si è rivelata utile. Infatti, molti dei suoi attacchi, come il raggio lanciato all’inizio, si sono dimostrati più potenti del previsto, e in queste condizioni Kaido agisce in maniera così poco prevedibile e irregolare da poter prendere alla sprovvista molti avversari.

Ancora una volta l’Imperatore sorprende per le sue peculiarità, anche sul campo di battaglia, e sebbene sia rimasto ferito dall’attacco di Luffy, lo scontro si protrarrà ancora per molto. Per finire, vi lasciamo ad un’analisi del nome del misterioso Im, e alle teorie sui frutti del diavolo dei Cinque Astri di Saggezza.