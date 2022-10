ONE PIECE 1064: la morte si avvicina, ma per chi? La grande sfida

Eiichiro Oda ha deciso di mettere il piede sull'acceleratore per questo inizio di saga finale di ONE PIECE. La fase è iniziata con l'arco narrativo dedicato a Egghead, anticipato dalla distruzione del regno di Lulusia operata da Im-sama e dai Cinque Astri di Saggezza. Ora però ci sono altre nubi all'orizzonte che rischiano di sconvolgere il mondo.

La battaglia con la ciurma di Barbanera prende il largo in ONE PIECE 1064. L'imperatore e uno dei pirati più ricercati dell'ultimo periodo si scontrano a Winner Island, con gli uomini di Law che riescono a presidiare bene le linee di difesa sfruttando l'acqua. Shaku e Penguin si tuffano infatti in mare per anticipare l'attacco esplosivo di Doc Q, mentre il sottomarino continua a bombardare la Saber of Xebec.

Intanto Trafalgar Law usa subito il Risveglio del suo Frutto del Diavolo, trafiggendo pesantemente Barbanera, che però risponde. Jean Bart e gli altri membri della ciurma di Law rispondono bene agli attacchi e proteggono il loro capitano, che intanto inizia uno scontro uno contro uno con Barbanera. Sulla nave, Pudding è imprigionata, a causa dell'incursione di Van Augur e Kuzan a Whole Cake Island narrata nelle mini avventure.

Su Egghead, Rufy e gli altri sono riusciti a seminare il Pacifista grazie al potere di Bonney, mentre il resto della ciurma viene trasportata sul livello superiore del laboratorio. Ma è nel finale di ONE PIECE che c'è un'altra bomba: Vegapunk afferma di stare per morire, e a sorpresa sta parlando con Dragon dell'armata rivoluzionaria.