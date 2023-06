ONE PIECE 1064, il ruggito di un drago sbronzo: gli otto trigrammi di Kaido

Gli ultimi episodi di ONE PIECE hanno avvicinato i Mugiwara alla vittoria.Sanji e Zoro sono riusciti a strappare due trionfi decisivi, mentre l'intrepido fifone Usopp ha salvato Kinemon e Kiku. A Luffy non resta altro che sconfiggere Kaido, un compito che però si sta rivelando tutt'altro che semplice.

ONE PIECE 1063 illustra la situazione di Onigashima in modo dettagliato. Mentre il trio composto dai capitani Rufy, Law e Kidd si batte contro gli Yonko Kaido e Big Mom, Yamamoto cerca di sventare il mostro infuocato Kazenbo. Momonosuke, invece, tenta di mantenere Onigashima in volo.

Fulcro dell'episodio 1064 di ONE PIECE è lo scontro tra Rufy e Kaido. Dopo tanto tempo, l'Imperatore è minacciato da un avversario alla sua portata e a causa di ciò non ha potuto godersi il festival del fuoco della Capitale dei Fiori. Nonostante si trovi nel bel mezzo del combattimendo, decide comunque di festeggiare bevendo del saké.

Sbronzo, Kaido non viene più percepito come una minaccia significativa. Tuttavia, a dispetto delle apparenze, il suo stile di combattimento diventa impossibile da prevenire e Rufy subisce in pieno gli otto trigrammi, rischiando di subire una clamorosa sconfitta.

Lontani da Wano, i Cinque Astri di Saggezza della Terra Sacra di Marijoa sono preoccupati per il Reverie, per la cattura di Nico Robin e per la battaglia tra Kaido e Rufy. In particolare, i Gorosei sono allarmati da un frutto del diavolo che per secoli ha eluso la loro sorveglianza e che pare stia per risvegliarsi. Nel frattempo, il colossale elefante Zunesha si avvicina alle navi della Marina in rotta verso Wano. Tale situazione resterà in sospeso, poiché in ONE PIECE 1065 sarà Kidd a prendersi la scena.