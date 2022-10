ONE PIECE 1064 spoiler e immagini: tre fasi nel capitolo completo

Ormai ci sono soltanto battaglie tra i più forti. Da quando Rufy ha messo piede nel Nuovo Mondo, davanti a lui e ai suoi amici ci sono stati pirati che siedono all'apice della pirateria. Doflamingo, Big Mom, Kaido e le loro ciurme: questi nomi hanno terrorizzato i mari di ONE PIECE per tanti anni, ma ora il loro dominio è finito.

Ci sono le sfide della nuova generazione da tenere d'occhio e una di queste è la battaglia tra Barbanera e Trafalgar Law appena iniziata. Gli spoiler di ONE PIECE 1064 con immagini si concentra, nella sua prima parte, proprio su questo scontro completamente imprevisto. Inizialmente si vedono Aokiji e Van Augur che hanno rapito Pudding nella miniavventura, cosa che si ricollega direttamente al resto della storia.

Law e la sua ciurma sono su Winner Island, con il capitano che fa a fette Stronger, facendo precipitare Doc Q e Barbanera. L'imperatore però usa in volo una scossa di terremoto, che sbalza a terra i pirati Hearts, mentre Doc Q lancia delle bombe, ma Shaku le fa esplodere in aria grazie a un attacco dall'acqua. Jean Bart difende Law da un attacco da cecchino, mentre il capitano continua a combattere e usa il Risveglio del Frutto del Diavolo con la K Room che trafigge Barbanera, il quale subisce molti danni. Van Augur teletrasporta il suo capitano in aria, ma la battaglia continua con uno scontro tra haki dei comandanti delle due ciurme. Si intravede anche Pudding catturata dietro le sbarre, con la ciurma di Barbanera che la sorveglia.

Akainu viene a sapere intanto dello scontro su Winner Island tra queste due potenze. Su Egghead, il poliziotto Kuma non sta reagendo più a niente, mentre Jewelry Bonney ha modificato l'età di tutti. Jinbe spiega che Kuma era il re tiranno del regno di Sorbet e fu cacciato dalla sua stessa gente, per poi diventare un pirata e membro dell'Armata Rivoluzionaria. Catturato dalla marina e condannato a morte, fu salvato da Vegapunk che lo propose come soggetto dei suoi esperimenti a causa della sua enorme forza fisica. Bonney respinge queste spiegazioni dicendo che Kuma era un re amato e che lui appartiene a una razza speciale, e che inoltre il progetto di trasformarlo in cyborg equivaleva a una condanna a morte. Sembra che Kuma odiasse il Governo Mondiale e che quindi sia successo qualcosa.

Il Vegapunk Lilith sta intanto trasportando la Thousand Sunny con il suo robot. La ciurma arriva a Egghead, dove si cambia d'abito, ma Zoro e Brook rimangono sulla nave. Nell'ultima pagina di ONE PIECE, Vegapunk Shaka sta parlando con Dragon. Lo scienziato rivela al rivoluzionario che presto morirà e che voleva avvisarlo. Vegapunk è già al corrente dell'arrivo della CP0?