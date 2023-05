ONE PIECE 1064, trailer e uscita: l'Imperatore Kaido in preda ai fumi dell'alcol

Con due episodi adrenalinici e con un livello qualitativo esorbitante, Sanji e Zoro sono riusciti a sconfiggere Queen e King. Le Due Ali del Re hanno trionfato sulle Superstar, permettendo al loro capitano di concentrarsi sulla sua battaglia con uno dei quattro Imperatori di ONE PIECE.

ONE PIECE 1062 è uno degli episodi più amati di sempre, merito di un lavoro egregio da parte di TOEI Animation. Lo staff dello studio d'animazione aveva d'altronde promesso di superare qualsiasi aspettativa portando in scena un livello qualitativo cinematografico. Ora le attenzioni sono tutte rivolte verso un preciso momento che i lettori del manga conoscono benissimo. Sapete tuttavia che il rumor che coinvolge ex animatori di Warner Bros. in ONE PIECE pare essere parzialmente fake?

A ogni modo, il 4 giugno 2023 verrà trasmesso in simulcast streaming su Crunchyroll l'episodio 1064 di ONE PIECE. Intitolata "Il Drago Ubriaco deli Otto Tetragrammi. Il drago senza legge avanza contro Luffy", la puntata vedrà Kaido godersi la sua battaglia contro Rufy. Come sappiamo, infatti, lo Yonko è in cerca di avversari che possano reggere la sua forza impareggiabile. Potendo finalmente combattere con tutta la sua forza deciderà di festeggiare.

L'Imperatore Kaido, eccitato per l'emergente giovane che osa opporsi al suo dominio, nel bel mezzo del combattimento comincerà a trangugiare sake. Luffy riuscirà a resistere alla mazza chiodata dello Yonko in preda ai fumi dell'alcol?