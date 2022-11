ONE PIECE 1065: la cover a colori dedicata al film RED in questo speciale time-lapse

L’arrivo dei Mugiwara sull’isola di Egghead, prima importante tappa della saga finale di ONE PIECE, si è sviluppato nel periodo di debutto del film ONE PIECE: RED, al quale l’autore ha voluto dedicare una speciale cover a colori come apertura del capitolo 1065. Vediamo insieme un time-lapse dell’illustrazione firmata da Eiichiro Oda.

Condiviso sulla pagina ufficiale della serie, il video riportato in fondo alla pagina mostra le varie fasi realizzative del disegno da parte del maestro. Inizialmente Luffy e Shanks, personaggio fondamentale nel corso del film in quanto padre della deuteragonista Uta, erano stati rappresentati in due pose differenti, per poi venire ridisegnati con uno sguardo rivolto verso i lettori. Un dettaglio singolare si ritrova nella scelta di inserire il Gear Fifth di Luffy anziché lasciare il protagonista nella sua forma normale.

I personaggi secondari, il resto dei Mugiwara e i pirati del Rosso, fanno invece da contorno alla parte centrale, lasciando ampio spazio a Uta, nella cornice centrale, con due grandi ali nere e la grande scritta RED sullo sfondo. Diteci cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti. Per concludere ricordiamo che Uta è apparsa nello spot dedicato a Halloween, e vi lasciamo alla nostra recensione del film ONE PIECE: RED.