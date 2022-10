ONE PIECE 1065 data di uscita e teorie: la prossima morte del manga?

Archiviato lo scontro tra Rufy e Kaido, i pirati di cappello di paglia sono arrivati su Egghead, l'isola dove si nasconde Vegapunk. Il geniale scienziato di ONE PIECE ha finalmente un volto, o meglio più di uno, a causa di una sua particolare scelta. Eppur il mondo si muove, e anche molto in fretta, con risvolti imprevedibili.

ONE PIECE infatti sta vedendo in azione Barbanera e Trafalgar Law, con i due pirati uno contro l'altro a Winner Island, e due pesi massimi di questo genere non possono lasciare di certo una battaglia senza risvolti definitivi. C'è però in movimento anche la CP0 con Rob Lucci che ha ricevuto l'ordine di uccidere Vegapunk, che a sua volta è ben conscio di avere un bersaglio sulle spalle e per questo avvisa Monkey D. Dragon.

Chi dei personaggi morirà in ONE PIECE 1065? Forse nessuno, per ora, dato che entrambi gli avvenimenti necessitano di altro tempo per essere sviluppati naturalmente, senza forzature. Barbanera VS Law può servire a mostrare bene il potere di entrambe le ciurme e il carattere dei personaggi, oltre magari a rivelare informazioni preziose. La CP0 invece può approdare a Egghead proprio nel prossimo capitolo, ma non raggiungerà velocemente Vegapunk. Eppure sembra esserci nell'aria una defezione molto importante.

ONE PIECE 1065 arriverà il 6 novembre 2022 alle ore 16:00 su MangaPlus.