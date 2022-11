ONE PIECE 1065 spoiler e immagini: un assalto imprevisto e un segreto antico

Sono passati anni dalla battaglia di Marineford, dove Rufy perse suo fratello Ace. Un evento che ha sconvolto il protagonista di ONE PIECE ma l'ha anche obbligato a migliorarsi. E in questo percorso quegli allenamenti sono stati fondamentali, visto che adesso il finale della sua avventura è in vista.

A Egghead si è aperta la prima fase dell'arco finale di ONE PIECE, con tanti segreti che stanno venendo alla luce. Nel laboratorio del dottor Vegapunk si tengono gli spoiler di ONE PIECE 1065, un capitolo ricco di sorprese. Il tutto parte da una copertina e una pagina a colori d'apertura che Eiichiro Oda ha deciso di dedicare a ONE PIECE Film: RED. La storia poi parte dai mugiwara che sono stati invitati da Vegapunk Lilith nel laboratorio.

Qui il gruppetto incontra il Seraphim Jinbe che subito li attacca con raggi laser e varie mosse del karate degli uomini pesce. Nami, Sanji, Usopp, Robin e Franky combattono mentre i Vegapunk osservano la situazione. Si vedono bene le forme dei Vegapunk Edison, Pythagoras e York, ma soprattutto quella della prima mente Shaka, che rivela come Egghead sia in realtà un luogo del passato, vista la tecnologia del regno antico lì presente. E proprio dopo queste parole, nel finale del capitolo, Rufy e i suoi tre compagni si imbattono nella carcassa di un robot dall'aria palesemente antica.