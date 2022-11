ONE PIECE 1065 spoiler importanti: il clamoroso legame tra futuro e passato

Egghead, l'isola del futuro. Il nuovo approdo dei pirati di cappello di paglia è stato ricco di sorprese fin dal momento in cui l'isola è stata avvistata. ONE PIECE è entrato in una saga completamente diversa dalla precedente che ha regalato fin da subito diverse informazioni importanti sul suo mondo, e la cosa non finisce di certo qui.

I mugiwara sono pronti per la nuova avventura, e gli spoiler di ONE PIECE 1065 tengono col fiato in sospeso i fan a causa di alcune rivelazioni. Vediamoli.

Il capitolo 1065 di ONE PIECE è intitolato "Sei Vegapunk";

è intitolato "Sei Vegapunk"; La pagina a colori d'apertura è dedicata a ONE PIECE Film RED;

Appare un Seraphim Jinbe che attacca il gruppo di Sanji;

Si scoprono gli altri tre Vegapunk: Edison e Pythagoras sono dei robot. York invece è un personaggio che mangia per tutti gli altri Vegapunk;

Egghead non è l'isola del futuro, bensì l'isola del passato dato che la sua tecnologia è simile a quella del regno antico ;

; Alla fine del capitolo, il gruppo di Rufy si imbatte in alcuni robot antichi.

Così si conoscono anche le altre facce del dottor Vegapunk, ma soprattutto come mai lo scienziato sia capace di produrre così tanto. Questo collegamento tra passato e futuro quali ripercussioni avrà in questa saga?