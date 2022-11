ONE PIECE 1065 e le tavole originali di Oda: ecco l'approdo a Egghead

I mangaka, prima di pubblicare su Weekly Shonen Jump o altre riviste di manga, devono necessariamente passare per il controllo dei propri editor. I redattori della rivista apportano le dovute correzioni e suggerimenti e soltanto alla fine del processo - ormai completamente digitale - possono pubblicare. Questo vale anche per ONE PIECE.

Eiichiro Oda è uno dei pochi mangaka che ancora disegna a mano e pertanto ha a disposizione tutti gli storyboard ma anche i manoscritti in cartaceo piuttosto che in digitale. E così, tramite l'account ufficiale Twitter dedicato a ONE PIECE, lui e il suo staff pubblicano ogni settimana alcune immagini che dimostrano ciò, come accadde qualche giorno fa con le scene del capitolo 1064 con Rufy e compagni.

Anche stavolta arrivano le tavole originali di ONE PIECE 1065, con l'approdo a Egghead degli altri mugiwara, trasportati dal robot gigante di Vegapunk. Mentre Zoro e Brook restano a bordo con Caribou nell'unica tavola con i testi - scritti a mano in attesa del typesetting della redazione - nelle altre tavole si vedono scenette con gli altri personaggi della ciurma.

Il capitolo si è rivelato essere molto importante per svariati motivi, tra cui un importante legame tra futuro e passato che si nasconde a Egghead.