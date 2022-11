ONE PIECE 1065: la trappola di un Seraphim e un segreto antico

Ad Amazon Lily è stato confermato, ancora una volta, che Vegapunk ha un genio in grado di sovvertire una battaglia. Negli scorsi capitoli di ONE PIECE sono stati presentati i Seraphim, una versione molto avanzata dei Pacifista che si rifà ai membri della vecchia Flotta dei Sette ormai scomparsa. E ora i mugiwara ne hanno incontrato il creatore.

ONE PIECE 1059 è un capitolo principalmente incentrato sul gruppo guidato da Sanji, non prima però di aver lasciato un po' di spazio a Zoro e Brook. I due, sulla nave, stanno dando il ben servito a Caribou che avrebbe gradito un'altra destinazione e non di essere lasciato su un'isola sotto il controllo del Governo Mondiale.

Il resto del gruppo entra nel laboratorio di Vegapunk quando Lilith scompare e di fronte a loro si erge il Seraphim di Jinbe. Questo utilizza lo stesso potere di Senor Pink unito al karate degli uomini pesce, costringendo il gruppo a combattere. Durante lo scontro, i Vegapunk Lilith, Pythagoras ed Edison raccolgono i vari dati, mentre Shaka appare e ferma tutto. È proprio la parte logica di Vegapunk che racconta la verità al gruppo, ovvero che Egghead è un luogo del passato, sancendo un legame tra la tecnologia del dottore e quella del regno antico.

E proprio nel finale del capitolo, ritorna il protagonista di ONE PIECE insieme al suo gruppetto che si imbatte in un antico robot gigante. A proposito, come sarebbero i mugiwara in versione Seraphim?