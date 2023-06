ONE PIECE 1065, uscita e trailer: la volontà della Nuova Generazione sfida gli Imperatori

La battaglia di Onigashima ha raggiunto un importante punto di svolta. Zoro e Sanji sono riusciti a sconfiggere gli Ookanban dei Pirati delle Cento Bestie. Con anche i Tobiroppo e Perospero battuti, la vittoria sembra vicina. Prima della fine della Saga di Wano, tuttavia, i protagonisti di ONE PIECE devono superare gli ultimi due grandi ostacoli.

Come indicato in ONE PIECE 1063 i pericoli sono ancora molti, con Kazenbo che rischia di far esplodere la struttura da un momento all'altro e con Momonosuke che non riesce a mantenere in volo Onigashima. La minaccia principale risiede tuttavia in Kaido e Big Mom.

Nella puntata 1064 di ONE PIECE lo Yonko Kaido decide di festeggiare la grande battaglia con Luffy sorseggiando una pinta di saké. L'Imperatore finisce preda dei fumi dell'alcol, adottando uno stile di combattimento imprevedibile che confonde Cappello di Paglia. Un eccentrico e stravagante drago brillo sembra mettere fine ai sogni di Rufy.

L'adattamento di ONE PIECE cambierà prospettiva nel corso della prossima puntata. In uscita l'11 giugno 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll e intitolata "La fine di un'alleanza?! Brucia, volontà della Nuova Generazione" la serie animata porterà gli spettatori a vivere gli altri campi di battaglia di Onigashima.

Kid e Law cercheranno di scampare agli attacchi dell'Imperatrice Big Mom, ma le loro energie sono quasi esaurite. L'ambizione di rovesciare uno dei 4 Yonko è stato solo un errore dettato dall'immaturità? La disperazione sembra poter mettere fine all'alleanza tra i due capitani, ma una speciale forza magnetica risveglierà una bestia sopita tra i rottami metallici.