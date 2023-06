ONE PIECE 1065: la volontà ardente della nuova generazione

Nonostante la sconfitta dei principali generali dell'Imperatore Kaido, la vittoria è tutt'altro che vicina per la ciurma di Cappello di Paglia e per i loro alleati. Per poter liberare il Paese di Wano e la Capitale dei Fiori dall'oppressione dei Pirati delle Cento Bestie, occorre prima salvare Onigashima dalla catastrofe e sconfiggere due Yonko.

La serie anime di ONE PIECE si trova nelle fasi finali del lungo arco narrativo di Wano. Prima di poter cantare vittoria, tuttavia, i protagonisti devono ancora superare degli ostacoli parecchio ardui. La volontà della nuova generazione di pirati sarà abbastante poderosa da poter sconfiggere gli Yonko? Una pausa programmata fermerà l'anime di ONE PIECE del più bello.

Nell'episodio 1065 di ONE PIECE viene lasciato in sospeso lo scontro tra Rufy e Kaido per una nuova panoramica su Onigashima. Raizo e Fukurokuju continuano a sfidarsi con i loro jutsu ninja nonostante entrambi stiano bruciando vivi. Izo, invece, è riuscito a liberarsi dalle centinaia di pirati al servizio di Kaido. Tuttavia, gravemente ferito incontra e sfida i membri del CP0. Per quanto riguarda un esaustro Zoro, lo spadaccino sembra incontrare la morte.

Fulcro centrale della puntata è lo scontro tra gli alleati Law e Kidd e l'Imperatrice Big Mom. Rabbiosa con i due pirati che hanno osato sfidarla e ferirla, la sovrana di Whole Cake Island sfrutta i suoi immensi poteri collaborando con gli homeys Prometheus, Hera e Napoleon per lanciare potenti scariche elettriche ai nemici. Convinta di aver trionfato, con un eccesso di self confidence magnanima decide di correre in soccorso di Kaido. Voltare le spalle agli esausti Law e Kidd si rivela però un grosso errore. Entrambi sono decisi a portare a termine lo scontro con una vittoria. Questa battaglia resterà in bilico, poiché la prossima domenica verrà trasmesso un episodio speciale di ONE PIECE.