ONE PIECE 1066: come finirà lo scontro tra Law, Kidd e Big Mom?

Nell'episodio 1062 di One Piece avevamo assistito alla conclusione del duello tra Zoro e King, l'ultimo dei Lunariani. Il primo trionfa, segnando la seconda importante vittoria per i Pirati di Cappello di Paglia, dopo che Sanji ha sconfitto Queen. Ora, nel 1066, siamo alle battute finali di un altro scontro cruciale: Law e Kidd affrontano Big Mom.

Un episodio molto atteso dai fan, trepidanti e preoccupati dopo la notizia che, per la prima volta nella storia di Toei, la regia sarebbe stata affidata nelle mani di un non Giapponese: Henry Thurlow. Lo ha annunciato lo statunitense con un Tweet. Già animatore e storyboarder di One Piece stesso, Naruto e Jojo, non ha certo deluso le aspettative.

Ci troviamo sull'isola di Onigashima. Mentre Rufy si trova ancora impegnato contro Kaido, Law e Kidd, stremati, portano avanti una battaglia disperata sul terreno della Cupola del Teschio contro Big Mom.



Dopo aver risvegliato i loro Frutti del Diavolo, mostrandoci per la prima volta le loro vere potenzialità, le due Supernove uniscono le forze per sconfiggere una volta per tutte la Yonko e liberare così Wano. Law, dopo aver creato una voragine con la sua spada, lascia a Kidd il colpo decisivo: Eustass getta infatti Big Mom nel vuoto con il suo cannone elettromagnetico Damned Punk. Pare che sia la fine.

L'episodio ci mostra inoltre, con un breve flashback, lati finora inediti nell'anime sulla vita di Kidd. La sua nascita su un'isola in preda all'anarchia nel Mare Meridionale, la vita criminale e la decisione di lasciare la sua terra natia, con la conseguente creazione della sua ciurma.

Un episodio davvero intenso che siamo sicuri non vi deluderà.