ONE PIECE 1066 data di uscita e previsioni: rivelazioni di un passato dimenticato

Il laboratorio di Vegapunk si sta rivelando ricco di segreti, e non soltanto per la tecnologia del futuro di cui è dotato. Il geniale inventore di cui si è parlato tanto nel corso di ONE PIECE finalmente si è rivelato in tutte le sue forme, lasciando basiti i protagonisti del manga che l'hanno appena incrociato.

Sicuramente l'accoglienza del Seraphim Jinbe non è stata molto gradita dai Mugiwara, ma Vegapunk Shaka ha poi bloccato la lotta. E proprio le sue ultime parole scatenano una marea di teorie: questa versione, la prima del dottore, che obbedisce alla logica, rivela che in realtà Egghead è un luogo del passato. Qui c'era la tecnologia del regno antico, e infatti Rufy e compagni trovano un robot gigantesco dall'aria molto antica.

In ONE PIECE 1066 verranno rivelati dei segreti importanti. Durante tutta questa saga - per ora ancora breve ma già parecchio intensa - Eiichiro Oda sembra essersi posto l'obiettivo di rivelare numerose informazioni sul suo mondo. Cosa rivelerà Vegapunk? Ovviamente ci possono essere molte strade percorribili, una di queste è che Egghead fosse un vecchio laboratorio o, comunque, un luogo importante dove il regno antico operava. E quindi non sarebbe un caso se Vegapunk si trova proprio lì.

È possibile che anche le condizioni particolari dell'isola siano possibili proprio perché il regno antico aveva modificato questa regione del mondo per alcuni esperimenti. Si avvicinano in ogni caso delle rivelazioni importanti sul regno antico, uno dei tasselli da sempre mancanti nel puzzle del manga. ONE PIECE 1066 arriverà su MangaPlus domenica 13 novembre 2022.