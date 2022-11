ONE PIECE 1066, le favolose foto delle bozze di Oda

La data di uscita di ONE PIECE 1067 è imminente. Nel nuovo capitolo ci addentreremo ancora di più nella storia di Vegapunk ma nell'attesa potrete godervi dei retroscena.

Il processo di realizzazione di un manga è di interesse per ogni lettore. Quando poi è possibile assistere ai retroscena lavorativi di un grande maestro mangaka, l'emozione è in grado di suscitare dei brividi. Sul web sono presenti vari video di Oda che mostrano il maestro cimentarsi in degli sketch legati al suo capolavoro. Tali contenuti riscuotono ovviamente un notevole successo e i fan del brand, e non solo, sono affamati di novità.

Il 15 novembre sbarcano sulla piattaforma Twitter, grazie all'ormai fidato ScotchInformer, delle immagini disegnate dall'autore Eiichiro Oda e assistenti. Queste riguardano il capitolo 1066 e mostrano scorci del capitolo di quando era ancora in fase di realizzazione. Più precisamente sono disegni originali ancora non passati sotto supervisione di Shueisha per la rivista shonen settimanale sulla quale ONE PIECE è in pubblicazione ormai da una notevole quantità di tempo. Le vignette si mostrano nel dettaglio con colpi di china, retini freschi e, tranne che nella seconda foto, balloon, appunto, ancora vuoti

Il 1066 è stato un capitolo commovente e pregno di rivelazioni. I fan attendono spasmodicamente le prossime novità: ONE PIECE 1067 uscirà domenica 20 novembre 2022 su Manga Plus. Nel frattempo potreste rinfrescare la memoria con una letta al nostro speciale sui 10 misteri più grandi di ONE PIECE.