ONE PIECE 1066, la sfida generazionale di Kidd e Law: all'attacco di uno Yonko

L'adattamento della Saga di Wano sta per mettere fine a uno dei suoi scontri decisivi. Dopo la sconfitta delle Superstar dei Pirati delle Cento Bestie, nell'episodio 1066 di ONE PIECE tocca all'Imperatrice Big Mom difendersi dall'attacco della terribile, nuova generazione di pirati.

Pare che gli episodi del Gear 5 in ONE PIECE siano stati posticipati, ma la battaglia decisiva con Big Mom non trova ostacoli di alcuna natura. Con la puntata trasmessa su Crunchyroll il 25 giugno la furia dell'Imperatrice incontra le potenti tecniche di onde d'urto e di magnetismo di Trafalgar Law e Capitano Kidd.

La puntata riprende da dove l'anime di TOEI Animation aveva lasciato gli spettatori diverso tempo prima. Big Mom è stata colpita alle spalle, ma Law discute con Kidd affermando di avegli rubato i riflettori. La Yonko non è stata tuttavia ancora sconfitta e con il potere del Soul Soul riesce a rimettersi in piedi e a guarire dalle ferite subite. Big Mom è sicura, la sua posizione di Imperatrice non verrà usurpata da quei due pivelli, e ribadisce loro questo concetto con una nuova, atroce abilità, il Bahoho: Misery.

Law e Kidd continuano a non demordere e il capitano dei Pirati di Heart affonda nuovamente la sua lama, questa volta fino alla superficie di Wano. Il suo Puncture Wille colpisce nuovamente, coadiuvato dalle tecniche metalliche di Kidd. Big Mom sembra essere destinata a cadere giù da Onigashima, ma nel frattempo Yamato affronta Kazenbo e Momonosuke viene sorpreso da una misteriosa voce. L'attacco della nuova era verrà sferrato con l'uscita di ONE PIECE 1067.