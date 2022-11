ONE PIECE 1066 spoiler: il giorno in cui iniziò tutto

In questo momento, il mondo di ONE PIECE è in fermento. Si sta per chiudere un'epoca, quella che ha visto il dominio di quattro grandi imperatori ma nessun Re dei Pirati, ruolo che sarà assunto dal protagonista del manga, Monkey D. Rufy, tra un po' di tempo. Intanto però il ragazzo sta continuando il suo viaggio, sbarcando a Egghead.

L'isola di Vegapunk è un covo di segreti e, dato che lo scienziato sa di essere in pericolo a causa della CP0, questa figura misteriosa sta per condividere i suoi segreti. Lo si capisce grazie agli spoiler di ONE PIECE 1066, ancora una volta estremamente importanti.

Il capitolo 1066 di ONE PIECE si intitola "La volontà di Ohara";

, che trasporta tutti al Buster Call; Dragon e Vegapunk erano a Ohara dopo che il Governo Mondiale aveva concluso il suo attacco;

Entrambi conoscevano Clover;

Dopo l'attacco a Ohara, Dragon prende la decisione di formare un'armata;

. Il gruppo era guidato da una persona con "bende su tutto il corpo"; Alla fine del capitolo, Rufy incontra il vero Vegapunk ;

; Lo scienziato viene completamente mostrato, non è soltanto una silhouette;

Vegapunk: "Il figlio di Dragon! Sapevo saresti venuto!";

Continuano quindi le grandi rivelazioni. Dopo la bomba sganciata in ONE PIECE 1065, tornano a unirsi i punti tra passato e presente.