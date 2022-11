ONE PIECE 1066: il testamento di Ohara e la comparsa di Vegapunk

Le tragedie nel mondo di ONE PIECE sono state tante a causa della voglia di potere del Governo Mondiale, guidato dal misterioso Im-sama, una figura che può decretare la fine di interi popoli. Ma ora che il manga sta per giungere alla fine, sempre più segreti vengono svelati, come accade nel nuovo capitolo.

ONE PIECE 1066 ritorna con le mini avventure del Germa 66. I fratelli di Sanji riescono finalmente a fuggire da Whole Cake Island, insieme a Caesar Clown, e si allontanano sulla loro nave. Si riprende poi con il laboratorio di Vegapunk, dove Shaka sta spiegando la situazione ai mugiwara. Shaka inizia a parlare della situazione del Governo Mondiale e di alcune teorie sul regno antico, creatore della tecnologia sepolta lì ad Egghead. Queste teorie possono portare alla morte, com'è successo a Ohara.

E proprio con questo inizia un flashback di Vegapunk, con lo scienziato che si mostra finalmente con il suo vero corpo. A Ohara, qualche mese dopo il Buster Call, lo scienziato incontra Dragon e viene a sapere che tutti i libri lì presenti sono stati portati a Elbaf da un gruppo di giganti. Lo scienziato li ha letti tutti, conservandone la conoscenza, mentre quel giorno Dragon decide di creare l'armata rivoluzionaria.

Nel finale del capitolo, mentre Shaka porta con sé i pirati, Rufy e gli altri incontrano il corpo originale di Vegapunk, nettamente invecchiato rispetto a quello visto nel flashback di ONE PIECE.