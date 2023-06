ONE PIECE 1066, trailer e uscita: il grande scontro con Big Mom giunge al termine

Al debutto del Gear 5 nell'anime di ONE PIECE manca ormai pochissimo. L'episodio che verrà trasmesso il 25 giugno in simulcast streaming su Crunchyroll farà infatti un decisivo passo in avanti per la fine della Saga del Paese di Wano. Lo scontro con l'Imperatrice Big Mom sta per giungere al termine.

Nell'episodio 1065 di ONE PIECE la volontà della nuova generazione di pirati era tornata ad ardere con forza. Dopo aver subito la spaventosa ira della Yonko, infatti, Capitano Kidd e Trafalgar Law hanno dimostrato di non voler rinunciare alla vittoria, rialzandosi pur avendo subito un colpo tremendo.

Lo scontro Big Mom è stato tuttavia messo in pausa per una settimana. Al posto del consueto appuntamento, questa domenica è infatti stato trasmesso uno speciale di ONE PIECE che ha mostrato tutto il meglio della battaglia tra Kidd, Law e Big Mom, dal momento in cui le loro strade si sono incrociate all'interno di Onigashima fino al punto in cui la Yonko volta le spalle ai due giovani pirati subendo un attacco decisivo.

La storia proseguirà con ONE PIECE episodio 1066, appuntamento in cui la battaglia giungerà al termine. Se Law e Kidd dovessero riuscire a sconfiggere l'Imperatrice, Wano sarebbe un passo più vicina alla liberazione. In quel caso, spetterebbe a Rufy l'ultima mossa.