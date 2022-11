ONE PIECE 1067 data di uscita e previsioni: un genio alla riscossa

Finalmente è stato risolto uno dei misteri di ONE PIECE: la presenza di Vegapunk e le sue sembianze. Lo scienziato è stato per molto tempo una delle figure più intriganti di questo universo grazie al genio spiccato che trasudavano le sue creazioni, dai Pacifista alle armi della marina e tanto altro ancora.

Negli ultimi capitoli di ONE PIECE, i mugiwara - in due gruppi separati - hanno fatto la conoscenza dei sei satelliti di Vegapunk. Questi robot dalle sembianze più o meno umane per alcuni, più robotiche per altri, mandano avanti le faccende dello scienziato, che così può dedicarsi a tantissimi esperimenti e invenzioni contemporaneamente. C'è però un altro aspetto che richiede la sua concentrazione ovvero la storia del mondo, e in questo Nico Robin sarà molto utile.

In ONE PIECE 1067 ci addentreremo ancora di più nel mondo di Vegapunk. Ormai Egghead si è confermato un territorio ricco di conoscenza che può svelare alcuni dei segreti più reconditi di questo universo narrativo e perciò sarà fondamentale stare a sentire lo scienziato. Prima di dedicarsi di nuovo a Shaka, però, sarà da vedere come reagirà Rufy all'incontro con il vero corpo di Vegapunk. Inoltre, alla fine del capitolo potrebbe vedersi finalmente la CP0 nei paraggi dell'isola futuristica.

ONE PIECE 1067 uscirà domenica 20 novembre 2022 su Manga Plus.