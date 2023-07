ONE PIECE 1067, verso la nuova era dei pirati: la fine di un Imperatore

Il climax dell'adattamento della Saga di Wano nell'anime di ONE PIECE regala agli spettatori un'altra, grande e serrata battaglia, quella che coinvolge Trafalgar Law e Capitano Kidd contro l'Imperatrice Big Mom. Questo scontro apre le porte alla nuova era della pirateria.

La sfida generazionale tra le due Supernove e la Yonko ha fine in ONE PIECE episodio 1067, una puntata che offre incredibili sequenze di combattimento e animazioni di livello superbo, come ultimamente ci sta abituando l'anime di TOEI.

ONE PIECE 1067 riprende con Big Mom che impassibile dopo gli ultimi colpi ricevuti offre a tutti i presenti una scelta, diventare schiavi o sacrificare 50 anni della loro vita. Il Soul Pocus non ha tuttavia effetto su Kidd e Law, poiché nessuno dei due ha paura dell'Imperatrice. Di conseguenza, Big Mom non può rubare loro le anime e subisce una nuova abilità di Law chiamata R-room. Questa intrappola la Yonko in una stanza dove tutti i suoni vengono aiutati. A questo punto, Kidd la colpisce facendola cadere giù da Onigashima, ma a differenza della prima volta le sue urla d'aiuto non possono essere udite dai suoi assistenti.

La nuova generazione è riuscita a trionfare, mentre nel frattempo Yamato è riuscita a fermare Kazenbo e a impedire l'esplosione di Onigashima. Nello stesso momento Momonosuke prova ad allontanare la struttura dalla Capitale dei Fiori, ma alle sue orecchie giunge la voce dell'elefante Zunesha. Questo evento ci avvicina al debutto del Gear 5 nei prossimi episodi di ONE PIECE.